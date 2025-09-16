Форвард «Сочи» Тянулин — о работе Крикунова: «Оставлю в секрете, какие элементы игры у нас поменялись»

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин в интервью «СЭ» прокомментировал игру под руководством главного тренера команды Владимира Крикунова.

— Владимир Крикунов возглавил «Сочи» этим летом. Как его подход и тренерские установки помогли команде сразу показать такой организованный хоккей?

— Думаю, мы только в начале пути. Все слушают и пытаются показывать на льду то, что от нас просят. Весь тренерский штаб работает как часы. Каждый день мы смотрим видео, каждый день разбираем ошибки, учимся новому. Хочется отметить всех — от тренеров до врачей. Все реально работают каждый день, и это нам очень помогает. Нам легче выходить на игру, уже понимая, что и как делать.

— Какие конкретные элементы игры изменились с приходом Крикунова? Заметно, что команда стала более дисциплинированной в ключевые моменты.

— Оставлю в секрете, какие именно элементы игры у нас поменялись. Мы слушаем весь тренерский штаб и будем стараться выходить и отдавать на льду все, что у нас есть.

После 4 матчей «Сочи» с 5 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Алексей Зудихин