Форвард «Сочи» Томилин пропустит несколько недель из-за травмы

Нападающий «Сочи» Артем Томилин выбыл на несколько недель из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

— Артема мы вносим в список травмированных, он пропустит несколько недель, — сказал спортивный директор клуба Сергей Гомоляко. -Также есть повреждение у Дамира Рахимуллина, который тоже будет включен в список травмированных, и немного приболел Никита Точицкий. Но уже сегодня-завтра к команде присоединяются новички, поэтому рассчитываем на свежие силы.

28-летний Артем Томилин в текущем сезоне провел 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 8 (5+3) очков.