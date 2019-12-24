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Форвард «Сочи» Томилин пропустит несколько недель из-за травмы

22:54
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Нападающий «Сочи» Артем Томилин выбыл на несколько недель из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

— Артема мы вносим в список травмированных, он пропустит несколько недель, — сказал спортивный директор клуба Сергей Гомоляко. -Также есть повреждение у Дамира Рахимуллина, который тоже будет включен в список травмированных, и немного приболел Никита Точицкий. Но уже сегодня-завтра к команде присоединяются новички, поэтому рассчитываем на свежие силы.

28-летний Артем Томилин в текущем сезоне провел 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 8 (5+3) очков.

Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sergej-Gomoljako-Prishli-horoshie-igroki-kotorye-dolzhny-usilit-nashu-komandu-9512

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