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Форвард «Сочи» Стремвалль может перейти в топ-клуб КХЛ. Один из вариантов — СКА

17:15
Мальте Стремвалль. Фото ХК «Сочи»
Мальте Стремвалль. Фото ХК «Сочи»
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Агент шведского нападающего «Сочи» Мальте Стремвалля Алеша Пилко прокомментировал «СЭ» интерес к своему клиенту от других команд КХЛ.

— К Стремваллю проявляют интерес многие топ-клубы КХЛ. Один из них — СКА, — сказал Пилко.

Стремвалль выступает в КХЛ с сезона-2019/20. За два года в «Сочи» нападающий отметился 55 (29+26) очками в 78 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-1» и 26 штрафных минутах. (Михаил Скрыль)

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