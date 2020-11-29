Агент шведского нападающего «Сочи» Мальте Стремвалля Алеша Пилко прокомментировал «СЭ» интерес к своему клиенту от других команд КХЛ.

— К Стремваллю проявляют интерес многие топ-клубы КХЛ. Один из них — СКА, — сказал Пилко.

Стремвалль выступает в КХЛ с сезона-2019/20. За два года в «Сочи» нападающий отметился 55 (29+26) очками в 78 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-1» и 26 штрафных минутах. (Михаил Скрыль)