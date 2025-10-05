Форвард «Сочи» Гуськов о поражении от «Салавата»: «Многое не получилось. Надо отшлифовывать свою игру»

Нападающий «Сочи» Матвей Гуськов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Проиграли, многое не получилось, надо острее действовать в атаке и создавать больше моментов. Будем работать над всеми ошибками в своей зоне и в чужой, — сказал Гуськов.

— Вы раньше сами играли за «Салават». По вашим ощущениям, команда сильно поменялась?

— Не знаю, мы обращаем внимание на свою игру. Мы должны играть в свой хоккей, улучшать его, поэтому будем над этим работать.

— За счет чего сначала удалось сравнять счет?

— Там был хороший момент, у ребят неплохо получилось. Закрыли, довели, трафик перед воротами — надо больше таких моментов создавать, лезть, закрывать вратаря.

— Как отреагировали на момент в конце матча, когда у вашей команды появилась возможность сравнять счет? Играли в большинстве, но в итоге пропустили.

— Когда большинство — да, надо всегда играть острее. Сделаем работу над ошибками, будем острее действовать и больше создавать.

— Когда готовились к этому матчу, на что больше делали упор?

— На свою игру. Надо находить ее, отшлифовывать, убирать ошибки, что мы и будем делать.

«Сочи» занимает предпоследнее, десятое место в таблице Западной конференции КХЛ с 9 очками в 11 матчах. Команда проведет следующую игру на выезде против «Лады» 7 октября.

(София Митченкова)