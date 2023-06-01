Форвард Смолин подписал контракт с «Витязем»

Форвард Михаил Смолин подписал с «Витязем» двухсторонний контракт на 2 года, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний нападающий принял квалификационное предложение.

Смолин в подмосковном клубе играет с 2020 года. В прошлом сезоне он провел за «Витязь» 38 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «-10».