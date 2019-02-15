Форвард "Слована" Червены получил статус НСА

КХЛ присвоила нападающему "Слована" Рудольфу Червены статус неограниченно свободного агента, сообщает официальный сайт лиги.

Червены стал неограниченно свободным агентом после расторжения контракта с братиславским клубом. В текущем сезоне 29-летний игрок провел 57 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач при показателе полезности "-12". Свой последний матч Червены сыграл 13 февраля с минским "Динамо" (3:2).

На данный момент подопечные Владимира Орсага занимают последнее место в Западной конференции, имея в активе 33 очка после 58 матчей.