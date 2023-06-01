Форвард Слепец заключил однолетний контракт с «Амуром»

Нападающий Кирилл Слепец подписал новый однолетний контракт с «Амуром».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение носит двусторонний характер.

В составе команды 24-летний хабаровчанин дебютировал в сентябре прошлого года. В «Амуре» Слепец провел 31 матч, отметился 3 результативными передачами.

Большую часть прошлого сезона форвард провел в расположении красноярского «Сокола». В составе «крылатых» он стал серебряным призером ВХЛ. За «Сокол» Слепец провел 19 матчей в регулярном чемпионате и 20 в плей-офф и набрал 22 (12+10) очка.