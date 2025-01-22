Форвард СКА Зыков: «Каждый матч для нас важный, отдаемся, стараемся»
Нападающий СКА Валентин Зыков ответил на вопросы после победы над «Локомотивом» (5:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.
— СКА после серии неудач обыграл лидера чемпионата. Как все случилось?
— Настраивались на матч, хорошо работали, отдали все силы, получили позитивный результат. Это если вкратце.
— Почему такой контраст, по сравнению с матчем против «Северстали», который армейцы проиграли 4:7?
— Ну, мы работаем, анализируем свою игру, улучшаем детали — отсюда перемены.
— То, что до этого проиграли «Локомотиву» четыре дуэли из пяти, как-то сказалось?
— Знаете, каждый матч для нас важный, отдаемся, стараемся — тем более против лидера чемпионата, — цитирует Зыкова «РБ Спорт».
СКА (57 очков) прервал 4-матчевую серию поражений и поднялся на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (78) остается лидером «Запада». У ярославцев прервалась 6-матчевая серия побед.
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|О
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|Локомотив
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|11
|78
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|ЦСКА
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|27
|20
|62
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Северсталь
|47
|29
|18
|59
|5
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|6
|СКА
|46
|26
|20
|57
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|31
|19
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Автомобилист
|47
|28
|19
|62
|4
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|5
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|6
|Авангард
|47
|24
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|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|47
|20
|27
|47
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|22.01
|17:00
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Трактор – Сибирь
|3 : 4
|22.01
|17:00
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Автомобилист – Авангард
|2 : 1
|22.01
|19:30
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Нефтехимик – Витязь
|3 : 4