Форвард СКА Зыков сделал фантастический сэйв в матче со «Спартаком»

Нападающий СКА Валентин Зыков сделал фантастический сэйв в матче FONBET чемпионата КХЛ со «Спартаком».

В первом периоде 30-летний форвард успел клюшкой выбить шайбу с линии ворот.

В этом сезоне у Зыкова 17 (8+9) очков в 27 играх за СКА.