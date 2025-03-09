Зинченко о победе над «Металлургом»: «Гнули свою линию. Посмотрите на количество бросков»

Нападающий СКА Иван Зинченко прокомментировал «СЭ» победу над «Металлургом» (4:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Первый период? Да ничего не произошло, хороший старт, — начал Зинченко. — Посмотрите на количество бросков. Гнули свою линию. Да, определенные ошибки, помарки были. Хоккей без ошибок не бывает. «Металлург» просто смог их реализовать. Они не просто так прошлогодние чемпионы. Ребята нацелены играть в шайбу, ребята любят забивать. Что, в принципе, они нам и показали. Да, второй период был такой, переломный. Мы пытались полностью вернуть себе игру, инициативу. Так и получилось.

— При этом, до последнего обе команды сохраняли высокий темп, что не может не радовать.

— Понимаете, сейчас все команды готовятся к плей-офф. И «Металлург» — не исключение. Все выходят на финишные прямые, все пытаются работать на максимум, — сказал Зинченко «СЭ».

СКА набрал 75 очков в 63 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции, «Металлург» идет 3-м на «Востоке» с 82 баллами в 63 встречах.