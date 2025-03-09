Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

9 марта, 00:23

Зинченко о победе над «Металлургом»: «Гнули свою линию. Посмотрите на количество бросков»

Алексей Михайлов

Нападающий СКА Иван Зинченко прокомментировал «СЭ» победу над «Металлургом» (4:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Первый период? Да ничего не произошло, хороший старт, — начал Зинченко. — Посмотрите на количество бросков. Гнули свою линию. Да, определенные ошибки, помарки были. Хоккей без ошибок не бывает. «Металлург» просто смог их реализовать. Они не просто так прошлогодние чемпионы. Ребята нацелены играть в шайбу, ребята любят забивать. Что, в принципе, они нам и показали. Да, второй период был такой, переломный. Мы пытались полностью вернуть себе игру, инициативу. Так и получилось.

— При этом, до последнего обе команды сохраняли высокий темп, что не может не радовать.

— Понимаете, сейчас все команды готовятся к плей-офф. И «Металлург» — не исключение. Все выходят на финишные прямые, все пытаются работать на максимум, — сказал Зинченко «СЭ».

СКА набрал 75 очков в 63 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции, «Металлург» идет 3-м на «Востоке» с 82 баллами в 63 встречах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Спартак» бесплатно отпустит недешевого легионера, «Локо» рискует потерять центр поля. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 декабря
Папа римский отправил 100 тыс. порций супа на Украину
Командир 28-й бригады ВСУ ликвидирован в ДНР
Кирьос обыграл Соболенко в «Битве полов»
Абрамович нанял топ-юристов для суда с Великобританией за миллиарды от продажи «Челси»
Трамп заявил об уверенности в настрое РФ достичь договоренности по Украине
Популярное видео
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гатиятулин — о поражении от «Авангарда»: «Был азарт, хорошее движение, не было только голов»

Ги Буше — о победе над «Ак Барсом»: «Два месяца назад такой матч «Авангард» бы проиграл»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 38 28 10 60
2 Авангард 38 26 12 55
3 Ак Барс 40 26 14 54
4 Автомобилист 39 22 17 47
5 Нефтехимик 41 20 21 43
6 Трактор 40 17 23 39
7 Амур 40 16 24 38
8 Салават Юлаев 40 17 23 37
9 Барыс 41 14 27 34
10 Сибирь 40 15 25 34
11 Адмирал 38 12 26 31
Западная конференция И В П О
1 Динамо Мн 38 25 13 55
2 Северсталь 40 26 14 54
3 Локомотив 41 25 16 54
4 Динамо М 40 25 15 52
5 Торпедо НН 39 23 16 50
6 ЦСКА 41 19 22 45
7 СКА 38 20 18 45
8 Спартак 40 20 20 45
9 Шанхай Дрэгонс 38 15 23 39
10 Сочи 37 11 26 28
11 Лада 39 11 28 26
Результаты / календарь
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
29.12 17:00 Металлург Мг – Трактор - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости