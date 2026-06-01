Форвард СКА Воробьев перешел в «Торпедо»

«Торпедо» объявило о подписании контракта с нападающим Михаилом Воробьевым.

29-летний нападающий покинул СКА в связи с истечением контракта.

— Михаил, по нашему мнению, входит в тройку лучших центральных нападающих КХЛ, и мы считаем успехом его присоединение к нашей команде. Верим, что он сможет стать одним из новых символов «Торпедо» и поможет клубу добиться лучших результатов в его истории, — сказал гендиректор «Торпедо» Евгений Забуга.

Воробьев выступал за СКА с 2021 года. В прошедшем сезоне он набрал 33 (7+26) очка в 48 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф нападающий не отметился результативными действиями в 5 встречах.

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