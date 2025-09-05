Форвард СКА Воробьев: «Изменения при Ларионове? Режим, дисциплина по питанию и тренировкам»

Нападающий СКА Михаил Воробьев рассказал, как изменились тренировки под руководством Игоря Ларионова.

— Режим, дисциплина в плане питания, в плане тренировочного процесса, — цитируют Воробьева «Известия». — Все четко по времени, быстро. Все в темпе. Благодаря этому остается время на семью.

— Говорят, что теперь вставать надо в районе 6 часов утра, поскольку тренировки очень рано начинаются.

— Да, так и есть. Ничего страшного в этом не было. Не могу сказать, что мне тяжело это соблюдать. Тем более нам раздали браслеты, которые отслеживают наше состояние. И на основе этого появляются рекомендации, во сколько каждому из нас лучше ложиться спать, отталкиваясь от графика наших тренировок. Считывается организм каждого игрока. И на основе этого даются рекомендации по режиму.

В межсезонье СКА покинул главный тренер Роман Ротенберг. Вместо него команду возглавил Ларионов, который до этого работал в нижегородском «Торпедо».