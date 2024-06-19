Форвард СКА Плотников рассказал, с чем у него ассоциируется Санкт-Петербург

Нападающий СКА Сергей Плотников рассказал, что Санкт-Петербург у него ассоциируется с победами.

«С чем у ассоциируется Петербург? С победами, с чем же еще. С победами, только с победами. Наверное, еще с красотой города и с хорошей атмосферой на стадионе. Любимые места в Петербурге? В последнее время стараюсь просто везде бывать, чтобы до конца проникнуться городом. Поэтому конкретного какого-то места нет. Хожу потихонечку по музеям с ребенком», — приводит слова Плотникова Legalbet.

Плотников перешел в СКА из ЦСКА в мае 2024 года. Ранее хоккеист уже выступал за петербургскую команду с 2016 по 2020 год и стал обладателем Кубка Гагарина в ее составе.