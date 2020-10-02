Форвард СКА Никита Чибриков забил самую молодую шайбу в КХЛ

Нападающий СКА Никита Чибриков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории КХЛ.

17-летний хоккеист открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Амура». На момент встречи с командой из Хабаровска Чибрикову 17 лет и 229 дней. Кроме того, он стал первым игроком 2003 года рождения, которому удалось отметиться заброшенной шайбой в матче КХЛ.