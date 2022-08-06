Форвард СКА Мичков ответил на вопрос о сроке восстановления после столкновения с Емелиным

Нападающий СКА, капитан сборной России U25 Матвей Мичков прокомментировал корреспонденту «СЭ» последствия силового приема защитника минского «Динамо» Алексея Емелина. В результате него 17-летний игрок в матче турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open получил травму.

— Есть информация, что ты выбыл на 10 дней.

— Чуть побольше. Посмотрим, как будет с восстановлением. Надеюсь, что все будет быстро.

— Но самые страшные прогнозы не подтвердились?

— Да, — сказал Мичков «СЭ».

По предварительным данным, Мичков получил растяжение связок, срок восстановления займет от 10 до 14 дней. Планируется, что форвард примет участие Кубке Губернатора Тульской области в составе СКА-1946. Предсезонный турнир МХЛ пройдет c 22 по 26 августа в Туле.