Форвард СКА Мальцев: "Шестеркин случайно нанес травму Даугавиньшу. Он хотел выбить шайбу"

Нападающий СКА Михаил Мальцев прокомментировал итоги третьей игры серии против "Спартака" (5:2). Армейцы сократили отставание в серии – 1-2.

– Вы зачем спартаковца травмировали?

– Не знаю, не я же травмировал. Получилось случайно, Шестеркин хотел шайбу выбить.

– Матч прошел очень нервно. Почему была такая напряженная обстановка?

– Мы выигрывали, они хотели переломить ход игры. Но мы выдержали давление и игра успокоилась.

– Как оцените судейство? 4 шайбы вы забили в большинстве.

– Нормальное судейство. У нас на розыгрыш выходят хорошие игроки, вот и реализовывают.

– Согласны с тем, что пятиминутное большинство "Спартака" – ключевой эпизод игры. Хелльберг был холодным.

– Ну да, они могли вытащить игру. Хорошо, Магнус вытащил.

– Сравните игру "Спартака" сейчас и в Петербурге. Есть ли отличия?

– На этот матч они вышли более уверенными, сразу побежали.

– Перед матчем у вас было волнение? Все-таки проигрывали 0-2 в серии.

– Откровенно говоря, было небольшое. У меня лично. Но потом справился с этим.

– Молодой Шашков хотел коленом ударить Дацюка. Видели?

– Не думаю, что он хотел травмировать. Дацюку никто не хочет нанести травму. (Евгений Белоусов)