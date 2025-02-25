Форвард СКА Кузнецов пропустит матч со «Спартаком» из-за ОРВИ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что нападающий петербуржцев Евгений Кузнецов заразился острым респираторным заболеванием и не сможет сыграть в матче FONBET чемпионата КХЛ со «Спартаком» 25 февраля.

«Сегодня, к сожалению, не примет участие в матче Евгений Кузнецов. У него ОРВИ. Жизнь диктует свои правила, и мы вынуждены сделать изменения в звеньях с учетом болезни Кузнецова», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

На встрече со «Спартаком» заболевшего Кузнецова заменит нападающий Сергей Толчинский.

Матч FONBET Чемпионата КХЛ СКА — «Спартак» состоится 25 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.