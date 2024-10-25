Кузнецов едва не лишил себя гола в матче со «Спартаком»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов едва не лишил себя гола в матче со «Спартаком» в FONBET Чемпионате КХЛ.

При счете 0:2 во втором периоде форвард питерцев завел шайбу в пустые ворота и тут же вернул ее из-за линии. К этому времени шайба уже успела пересечь линию ворот.

Кузнецов в этом сезоне набрал 16-е (5+11) очков в 16-м матче за СКА.