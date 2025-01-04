Форвард СКА Короткий прокомментировал победу над ЦСКА
Нападающий СКА Матвей Короткий прокомментировал победу над ЦСКА (6:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Матч с ЦСКА чем-то был похож на игру в Москве, только в обратную сторону. Тогда вы чуть было не спаслись от поражения, проигрывая 0:5. Сегодня ЦСКА проигрывал 0:4, мог тоже уйти от поражения. Какие у вас впечатления от матча?
— Играли две сильные команды, мастеровитые, техничные. Никто не хотел уступать с самых первых секунд. Мы реализовали свои моменты, забили сразу, повели в счете и инициативу забрали. Да, в третьем периоде не хватило где-то концентрации, но ничего, мы собрались и довели игру до победы.
— Был ли какой-то испуг после того, как ЦСКА отыграл три шайбы, счет стал 4:3? Не боялись, что растеряете все преимущество?
— Наша команда никогда не боится. Мы всегда играем только на победу, и нет смысла бояться, потому что мы сильная команда, мы сильнее, чем команда противника, и поэтому мы не боялись, — сказал Короткий «ВсеПроСпорт».
После 40 игр регулярного чемпионата у СКА — 52 очка и 4-е место на «Западе». У ЦСКА — 57 очков и 2-е место.
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|П
|О
|1
|Локомотив
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|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|40
|25
|15
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|40
|24
|16
|52
|5
|Динамо М
|41
|24
|17
|51
|6
|Северсталь
|41
|25
|16
|50
|7
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|8
|Торпедо
|39
|17
|22
|42
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|40
|16
|24
|37
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|39
|27
|12
|56
|2
|Трактор
|42
|25
|17
|55
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Металлург Мг
|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
|39
|21
|18
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|27
|37
|10
|Лада
|38
|15
|23
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|41
|9
|32
|23
|4.01
|14:30
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Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|4.01
|17:00
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Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|4.01
|17:00
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Нефтехимик – Авангард
|- : -