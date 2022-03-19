Форвард СКА Марат Хуснутдинов подвел итоги первого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (1:6).

«Соперник забил и засушил игру. В этом была проблема сегодня. Во втором и третьем периодах у нас было достаточно возможностей, чтобы вернуться в игру. Серия только начинается», — приводит слова Савикова официальный сайт КХЛ.

«Спартак» пропустил первый раунд плей-офф, из-за того что «Йокерит» снялся, и автоматически оказался во втором. Команда провела последний матч больше двух месяцев назад — 9 января.

Счет в серии стал 1-0 в пользу красно-белых. Вторая игра пройдет 20 марта в Санкт-Петербурге.