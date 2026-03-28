Форвард СКА Хайруллин о победе над ЦСКА: «Подкрутили детали и гнули свою линию»

Нападающий СКА Марат Хайруллин в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (1:0).

— На что обратили особое внимание после двух поражений в Москве?

— В Москве мы тоже играли достойно, но удалось подтянуть важные детали. Действовали в привычном темпе, с полной отдачей. Отдельное спасибо нашим фанатам — за все четыре года, что я здесь, это была, пожалуй, самая громкая поддержка. Очень приятно играть в такой атмосфере.

— Правильно будет сказать, что вы полностью подстроились под стиль соперника к третьей игре, или продолжали гнуть свою линию, не видоизменяя тактику?

— Мы стараемся гнуть свою линию и навязывать свою игру, больше контролируя шайбу. ЦСКА хорошо действует в обороне, у соперника организованное построение и грамотные действия в своей зоне. Тем не менее, мы стремились играть более активно и держать инициативу в атаке, что в конечном итоге принесло свои плоды.

— Если обобщить, что в общем не получилось в первых двух матчах?

— В той игре нам немного не хватило концентрации, мы не дотерпели до конца, хотя вели в счёте. Это тоже опыт. В целом, мы старались придерживаться того же игрового плана, что и ранее, но точечно подправили некоторые нюансы, и результат сразу же улучшился.

— Что нужно забрать с собой в следующую игру, чтобы повторить этот успех?

— Позитивный настрой и удачу.

СКА сократил отставание в серии против ЦСКА — 1-2. Следующий матч между командами пройдет 29 марта в Санкт-Петербурге.