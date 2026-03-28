Форвард СКА Хайруллин о победе над ЦСКА: «Подкрутили детали и гнули свою линию»
Нападающий СКА Марат Хайруллин в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (1:0).
— На что обратили особое внимание после двух поражений в Москве?
— В Москве мы тоже играли достойно, но удалось подтянуть важные детали. Действовали в привычном темпе, с полной отдачей. Отдельное спасибо нашим фанатам — за все четыре года, что я здесь, это была, пожалуй, самая громкая поддержка. Очень приятно играть в такой атмосфере.
— Правильно будет сказать, что вы полностью подстроились под стиль соперника к третьей игре, или продолжали гнуть свою линию, не видоизменяя тактику?
— Мы стараемся гнуть свою линию и навязывать свою игру, больше контролируя шайбу. ЦСКА хорошо действует в обороне, у соперника организованное построение и грамотные действия в своей зоне. Тем не менее, мы стремились играть более активно и держать инициативу в атаке, что в конечном итоге принесло свои плоды.
— Если обобщить, что в общем не получилось в первых двух матчах?
— В той игре нам немного не хватило концентрации, мы не дотерпели до конца, хотя вели в счёте. Это тоже опыт. В целом, мы старались придерживаться того же игрового плана, что и ранее, но точечно подправили некоторые нюансы, и результат сразу же улучшился.
— Что нужно забрать с собой в следующую игру, чтобы повторить этот успех?
— Позитивный настрой и удачу.
СКА сократил отставание в серии против ЦСКА — 1-2. Следующий матч между командами пройдет 29 марта в Санкт-Петербурге.
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|68
|35
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|Шанхай Дрэгонс
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|21
|47
|54
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|18
|50
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|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
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Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3