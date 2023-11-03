Форвард СКА Глотов: «О невыходе в плей-офф КХЛ даже мыслей нет»
Нападающий СКА Василий Глотов высказался о поражении команды от «Авангарда» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:5).
— СКА забил первым, но потом пропустил четыре шайбы подряд. Что случилось с командой?
— Маленькие ошибки повлияли на дальнейшую ситуацию. «Авангард» воспользовался этими ошибками, — приводит «Спорт День за Днем» слова Глотова.
— СКА сейчас вне зоны плей-офф. Вы вообще следите за таблицей, за положением команды?
— Лично я не слежу. Я знаю, что сейчас мы не в лучшем положении дел. Но стараюсь не читать ничего об этом в интернете.
— Нет ли опасений, что СКА не сможет выйти в плей-офф?
— Даже мыслей таких нет!
Петербуржцы потерпели третье поражение подряд в КХЛ. На данный момент СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка за 24 матча.
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