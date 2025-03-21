Кузнецов объявил о возвращении на лед в матче с «Торпедо»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что восстановился после травмы и сможет сыграть с «Торпедо» в FONBET чемпионате КХЛ.

«Я возвращаюсь в команду, очень этому рад. Был в постоянной коммуникации с тренерским штабом и докторами — постоянно мониторили мое состояние. С нетерпением ждал возвращения.

Тесты показали, что я в порядке. Чувствую, что готов играть. Спасибо болельщикам за поддержку. Скоро увидимся на льду», — цитирует Кузнецова matchtv.ru.

Матч «Торпедо» — СКА пройдет 22 марта. Начало — в 17.00 мск.

27 февраля пресс-служба СКА сообщила о медицинских проблемах Кузнецова. Позже игрок был внесен в список травмированных.

В этом сезоне 32-летний форвард провел 38 матчей за петербургскую команду и набрал 37 (12+25) очков.