Форвард СКА Дюбе может продолжить карьеру в Швейцарии

Как стало известно «СЭ», нападающий Пьеррик Дюбе хочет расторгнуть контракт со СКА.

Француз может продолжить карьеру в Швейцарии.

Дюбе начал сезон-2025/26 в «Тракторе», в ноябре клуб из Челябинска обменял 24-летнего француза в СКА. В нынешнем сезоне форвард набрал 16 (7+7) очков в 28 матчах.

Хоккеист принял участие в 7 играх СКА и сделал 2 результативные передачи. Из 11 последних матчей армейцев Дюбе сыграл только в одном.