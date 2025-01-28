Демидов вошел в четверку самых молодых авторов хет-трика в КХЛ
Нападающий СКА Иван Демидов забросил три шайбы в матче с «Витязем» (4:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.
Форвард в возрасте 19 лет 49 дней вошел в четверку самых молодых авторов хет-трика в КХЛ. Лидирует Эли Толванен, который в 2017 году забросил три шайбы в матче «Йокерита» против минского «Динамо», в возрасте 18 лет 123 дней.
Cамые молодые авторы хет-триков в истории КХЛ
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Возраст
|
23.08.2017
|
Эли Толванен
|
Йокерит
|
Динамо Мн (г) — 6:1
|
18 лет 123 дня
|
25.09.2017
|
Эли Толванен
|
Йокерит
|
Витязь (д) — 5:2
|
18 лет 156 дней
|
21.01.2021
|
Никита Гуслистов
|
Северсталь
|
Автомобилист (г) — 6:3
|
18 лет 236 дней
|
30.10.2010
|
Максим Кицын
|
Металлург Нк
|
Атланта (д) — 3:0
|
18 лет 311 дней
|
28.01.2025
|
Иван Демидов
|
СКА
|
Витязь (д) — 4:1
|
19 лет 49 дней
|
25.09.2016
|
Кирилл Капризов
|
Салават Юлаев
|
Медвешчак (д) — 4:5 Б
|
19 лет 152 дня
|
10.10.2011
|
Владимир Тарасенко
|
Сибирь
|
Салават Юлаев (д) — 6:3
|
19 лет 302 дня
|
08.12.2011
|
Владимир Тарасенко
|
Сибирь
|
Барыс (д) — 4:3 ОТ
|
19 лет 361 день
Демидов в этом сезоне провел 48 матчей в КХЛ и набрал 40 (19+21) очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|39
|12
|80
|2
|Северсталь
|50
|32
|18
|65
|3
|Спартак
|48
|29
|19
|64
|4
|Динамо М
|49
|30
|19
|63
|5
|ЦСКА
|48
|27
|21
|62
|6
|СКА
|49
|28
|21
|61
|7
|Динамо Мн
|47
|25
|22
|56
|8
|Торпедо
|49
|23
|26
|54
|9
|Куньлунь РС
|49
|22
|27
|48
|10
|Витязь
|49
|19
|30
|43
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|33
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|52
|32
|20
|70
|2
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|3
|Сал. Юлаев
|49
|31
|18
|65
|4
|Ак Барс
|48
|31
|17
|64
|5
|Металлург Мг
|50
|30
|20
|64
|6
|Авангард
|48
|25
|23
|53
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|50
|15
|35
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
|28.01
|17:00
|
Металлург Мг – Динамо Мн
|4 : 1
|28.01
|19:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|1 : 2
|28.01
|19:30
|
СКА – Витязь
|4 : 1
|28.01
|19:30
|
Сочи – Торпедо
|1 : 3
|28.01
|19:30
|
Куньлунь РС – Трактор
|4 : 3 ОТ