Форвард СКА Бландизи дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на один матч нападающего СКА Джозефа Бландизи за непристойный жест в адрес судьи.

Инцидент произошел в игре FONBET чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:3 ОТ), состоявшейся 8 сентября. В конце первого периода 31-летний канадец показал непристойный жест рядом с арбитром, за что получил дисциплинарный штраф до конца матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Джозефа Бландизи по п. 1.30 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к Судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении комитета.

Бландизи присоединился к СКА этим летом, подписав двухлетний контракт с питерским клубом.