Форвард СКА Бардаков считает, что команде не хватает уверенности
Форвард СКА Захар Бардаков поделился эмоциями после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
В этой игре Бардаков отдал результативную передачу и заработал свое 29-е очко (14+15) в сезоне.
«Вратари обеих команд сегодня молодцы. Получилась очень хорошая и быстрая игра с открытым хоккеем. Просто сегодня мы оказались более удачливыми и забросили на одну шайбу больше, поэтому и выиграли.
Мы более строго были настроены на сегодняшний третий период, чем в матче с «Динамо». Понимали, что ведем в счете, поэтому было необходимо его удержать и где-то сыграть проще. В первом периоде с обеих сторон было много моментов, но реализовать их помешал ряд факторов. Да, у нас не получилось забросить в первом периоде, но зато во втором шайбы просто посыпались!
В чем нужно прибавить? Думаю, что нужно быть более уверенными в своих действиях на льду. На мой взгляд, в последних трех матчах с хорошими соперниками мы показываем тот хоккей, который кардинально отличается от того, который был во время нашей серии поражений. Мы понимаем, что с такой игрой способны побеждать, поэтому будем цепляться за неё, больше разговаривать друг с другом и впоследствии давать хорошие результаты», — цитирует игрока Metaratings.ru.
На счету 23-летнего Бардакова 29 очков (14+15) в текущем сезоне.
СКА после 48 матчей набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
|Западная конференция
|И
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|О
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|Локомотив
|50
|38
|12
|78
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|63
|3
|Спартак
|47
|28
|19
|62
|4
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|5
|Северсталь
|48
|30
|18
|61
|6
|СКА
|48
|27
|21
|59
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|48
|22
|26
|52
|9
|Куньлунь РС
|48
|21
|27
|46
|10
|Витязь
|48
|19
|29
|43
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|51
|32
|19
|69
|2
|Автомобилист
|48
|29
|19
|64
|3
|Сал. Юлаев
|48
|31
|17
|64
|4
|Ак Барс
|47
|30
|17
|62
|5
|Металлург Мг
|49
|29
|20
|62
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|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|49
|21
|28
|51
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|49
|9
|Лада
|46
|18
|28
|42
|10
|Нефтехимик
|48
|14
|34
|41
|11
|Амур
|49
|12
|37
|29
|12
|Барыс
|49
|10
|39
|26
|26.01
|15:00
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Барыс – Сибирь
|- : -
|26.01
|17:00
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Сочи – Северсталь
|- : -
|26.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -