Форвард СКА Бардаков получил тяжелую травму в матче с «Авангардом»

Нападающий СКА Захар Бардаков получил повреждение во встрече предсезонного турнира Лига ставок Sochi Hockey Open против «Авангарда». В одном из эпизодов 21-летний российский хоккеист получил удар клюшкой в шею от центрфорварда омичей Федора Малыхина.

Срок восстановления Бардакова неизвестен, возможно, форварду придется провести на больничном длительное время.