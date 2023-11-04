Форвард СКА Бардаков не сомневается, что клуб попадет в плей-офф

Форвард СКА Захар Бардаков не сомневается, что армейцы попадут по итогам регулярного чемпионата КХЛ в плей-офф.

«Начинаем матчи прекрасно, потом теряем игру, пропускаем два гола уже второй раз подряд и отдаем матч, который должны выигрывать. Это какое-то хоккейное невезение. Думаю, вскоре фортуна должна повернуться к нам лицом, потому что мы много работаем и создаем кучу моментов, чтобы шайба «заходила» в чужие ворота. Мы в плей-офф «железно» попадем и попадем с максимально высокого места. В таблице «Запада» все очень плотно, две-три наши победы — и мы будем уже где-то в пятерке. Еще много матчей впереди», — приводит слова Бардакова «РБ Спорт».

СКА на данный момент занимает девятое место в Западной конференции, набрав 24 очка в 24 матчах.