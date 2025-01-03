Нападающий СКА Алистров: «Пожелание команде на 2025-й год? Кубок Гагарина»
Нападающий СКА Владимир Алистров прокомментировал «СЭ» победу своей команды над ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ (6:3).
— У нас была уверенная игра. Мы чувствовали, что мы выиграем, просто пропустили шайбы. Да, такое бывает — это хоккей. Самое главное, что выиграли.
— Чувствовался ли мандраж у ЦСКА в силу их 11-матчевой победной серии?
— Нет, такого не казалось. Соперник был настроен на победу, но мы были настроены больше.
— Это было первое армейское дерби на «СКА Арене». Что можешь сказать по антуражу?
— Да, болельщиков было очень много. Спасибо им большое, чувствовалась атмосфера. Наши болельщики сегодня были как шестой игрок. Надеюсь, так и будет дальше.
— Как встретил Новый год?
— С семьей.
— Что пожелаешь команде и болельщикам на 2025-й?
— Болельщикам — здоровья, любви, побольше хороших, радостных моментов. Нашей команде — побольше побед. Ну и Кубок Гагарина, — сказал Алистров «СЭ».
После 40 игр регулярного чемпионата у СКА — 52 очка и 4-е место на «Западе». У ЦСКА — 57 очков и 2-е место.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|40
|25
|15
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|40
|24
|16
|52
|5
|Динамо М
|41
|24
|17
|51
|6
|Северсталь
|41
|25
|16
|50
|7
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|8
|Торпедо
|39
|17
|22
|42
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|40
|16
|24
|37
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|39
|27
|12
|56
|2
|Трактор
|42
|25
|17
|55
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Металлург Мг
|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
|39
|21
|18
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|27
|37
|10
|Лада
|38
|15
|23
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|41
|9
|32
|23
|3.01
|14:00
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Трактор – Амур
|2 : 3 ОТ
|3.01
|17:00
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СКА – ЦСКА
|6 : 3
|3.01
|17:00
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Ак Барс – Лада
|3 : 1
|3.01
|17:00
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Северсталь – Динамо М
|2 : 7
|3.01
|17:00
|
Куньлунь РС – Витязь
|3 : 2 ОТ