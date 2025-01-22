Форвард «Сибири» забил курьезный гол: шайба попала в ворота после броска мимо ворот

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф отличился курьезным голом в матче против «Трактора» в FONBET чемпионате КХЛ.

В начале первого периода 33-летний канадец бросил по воротам соперника — шайба попала в сетку с внешней стороны, отскочила от ворот и залетела за спину голкипера челябинцев Зака Фукале.

В текущем сезоне Андреофф набрал 24 (13+11) очка в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ.