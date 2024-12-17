Форвард «Сибири» Широков отдал 300-й голевой пас в КХЛ — это восьмой результат в истории лиги

Нападающий «Сибири» Сергей Широков отметился результативной передачей в матче с «Авангардом» в FONBET Чемпионате КХЛ.

Для 38-летнего россиянина голевой пас стал 300-м в КХЛ.

Он стал восьмым игроком в истории лиги, кто достиг этой отметки, присоединившись к Линусу Умарку (305), Дмитрию Кагарлицкому (329), Данису Зарипову (393), Никите Гусеву (413), Александру Радулову (462), Сергею Мозякину (509) и Вадиму Шипачеву (651).