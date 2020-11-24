КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Форвард «Сибири» Романцев — о победе над ЦСКА: «Пауза перед матчем пошла нам на пользу»

02:36
Теги:

Форвард «Сибири» Данил Романцев подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:5).

«Получилась хорошая игра для нас. Выполнили все, что просили тренеры, и добились победы. Матч с «Ак Барсом»? стал для нас уроком, проанализировали его, сделали выводы. Каким бы ни был счет, нам нельзя было отходить назад. Это мы сегодня и сделали. Мы очень много внимания уделяем большинству на тренировках. Мы сегодня были нацелены на ворота: броски, добивания, голы. Судя по результату, пауза перед матчем с ЦСКА пошла нам на пользу», — приводит слова Романцева официальный сайт КХЛ.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир