Форвард «Сибири» Данил Романцев подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:5).

«Получилась хорошая игра для нас. Выполнили все, что просили тренеры, и добились победы. Матч с «Ак Барсом»? стал для нас уроком, проанализировали его, сделали выводы. Каким бы ни был счет, нам нельзя было отходить назад. Это мы сегодня и сделали. Мы очень много внимания уделяем большинству на тренировках. Мы сегодня были нацелены на ворота: броски, добивания, голы. Судя по результату, пауза перед матчем с ЦСКА пошла нам на пользу», — приводит слова Романцева официальный сайт КХЛ.