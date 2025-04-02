Форвард «Сибири» Коротков — о нарушении Панина: «Момент грязноватый»
Нападающий «Сибири» Никита Коротков рассказал о преображении команды в домашних играх серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева».
— Как объясняете преображение команды?
— До нас дошло, что мы можем играть в простой хоккей, который нам будет приносить результат. Нам не надо забивать десять голов, мы можем забить один-два и выиграть. Главное хорошо сыграть в средней зоне, в своей зоне спокойно выводить через борт. Не отдавать лишний раз какие-то передачи рискованные.
— Только холодный душ помогает это понять?
— Сложный вопрос, как это можно было осознать. Хорошо, что первая игра такая домашняя получилась. Вчера попытались тоже с ребятами поговорить, видео посмотреть. Что у нас наглядно получается, чтобы все видели.
— Говорят, кто играет жестче, тот проигрывает. Момент с Паниным это показал?
— Этот момент грязноватый, я бы сказал. Человек стоит спиной, ты толкаешь. Но это плей-офф, тут все друг друга будут бить. Надо просто быть готовым возле бортов, аккуратно играть. Не ждать. Если можем бить первыми, то надо бить тогда.
— За счет чего удается сдерживать уфимских лидеров?
— Консервативная игра, все спокойно. Вытянутые клюшки. Не даешь шансов стопроцентных. Спокойно играешь в средней зоне. В скорости не проигрываем.
— Ваш козырь в том, что «Салават» дважды подряд вылетал в первом раунде?
— Не скажу, будет ли это нашим козырем. Каждый год новая команда, новые ребята приходят. Нельзя сравнивать прошлогодние команды. Может быть, где-то игра не пошла в прошлом. Мы на это внимания не обращаем.
Счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятая игра пройдет 4 апреля в Уфе.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3