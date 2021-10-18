Форвард «Сибири» Чесалин оштрафован за силовой прием на Толчинском

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Сибирь» (4:3), в котором форвард гостей Евгений Чесалин провел силовой прием на игроке соперника Сергее Толчинском.

За нарушение правил и нанесение травмы хоккеисту, Чесалин был удален до конца матча. Теперь же, после рассмотрения эпизода, СДК лиги вынес решение подвергнуть хоккеиста денежному штрафу.