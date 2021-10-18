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Форвард «Сибири» Чесалин оштрафован за силовой прием на Толчинском

Форвард «Сибири» Чесалин получил денежный штраф за силовой прием на Толчинском
09:05
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Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Сибирь» (4:3), в котором форвард гостей Евгений Чесалин провел силовой прием на игроке соперника Сергее Толчинском.

За нарушение правил и нанесение травмы хоккеисту, Чесалин был удален до конца матча. Теперь же, после рассмотрения эпизода, СДК лиги вынес решение подвергнуть хоккеиста денежному штрафу.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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