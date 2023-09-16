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Сегодня, 09:00

Игрок «Сибири» Андреофф: «Драк в хоккее становится меньше, и это факт»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Нападающий «Сибири» Энди Андреофф.
Фото ХК «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф в интервью «СЭ» ответил на вопрос, становится ли хоккей более мягким.

— Если вбить в YouTube ваше имя, то он выдаст просто кучу драк. С какого возраста пошла такая тяга к потасовкам?

— (Смеется.) Да, там полно таких видео. Наверное, активно начал драться в юниорской лиге Онтарио. Сначала это было желанием защитить прежде всего себя. Чуть позже, когда стал чувствовать большую уверенность, начал вступаться за партнеров.

— В жизни вы менее взрывной и агрессивный?

— Нет-нет, в жизни я суперспокойный. Точно не такой агрессивный, как на льду.

— В юниорской лиге Квебека запретили драки. Нет ощущения, что хоккей становится более мягким?

— Драк становится меньше, и это факт. Но они были, есть и будут. Все равно есть силовые приемы, на которые нужно реагировать. Конечно, сейчас больше идет уклон на забивание голов, потому что это нравится болельщиком. Однако не думаю, что хоккей стал намного мягче. Просто количество потасовок уменьшается из-за травм тех же тафгаев. Думаю, эта тенденция продолжится и в будущем.

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ХК Сибирь
Энди Андреофф
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 5 5 0 10
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 6 4 2 8
4 Сочи 7 4 3 8
5 Куньлунь РС 7 4 3 8
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 6 2 4 4
11 Витязь 6 1 5 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 6 5 1 11
2 Автомобилист 6 4 2 9
3 Ак Барс 6 4 2 8
4 Авангард 5 4 1 8
5 Трактор 6 3 3 7
6 Сал. Юлаев 5 3 2 6
7 Амур 6 3 3 6
8 Лада 6 2 4 5
9 Сибирь 6 2 4 5
10 Адмирал 5 1 4 4
11 Нефтехимик 5 1 4 3
12 Барыс 5 0 5 3
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Витязь – Северсталь
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16.09 14:30
Трактор – Автомобилист
 - : -
16.09 15:00
Металлург Мг – Лада
 - : -
16.09 16:00
Куньлунь РС – Локомотив
 - : -
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ЦСКА – Спартак
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