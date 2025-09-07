Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Паркер Фу: «Это честь. Я рад, что забросил первый гол в истории клуба»

Форвард «Шанхай Дрэгонс» Паркер Фу в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от победы над СКА (7:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.



— Вы сыграли свой первый домашний матч на «СКА Арене». Что вы можете сказать об атмосфере? Вы уже привыкли к этому стадиону?



— Атмосфера была потрясающая. Клуб провел отличную работу над светом и музыкой. Было весело, очень громко. Прекрасно увидеть болельщиков на трибунах, мы чувствовали поддержку. Это отличный старт сезона.



— Впервые в истории КХЛ в Санкт-Петербурге играют две команды. Что вы можете сказать об этом феномене? И как вы отреагировали, когда впервые услышали новость о переезде в Санкт-Петербург?



— Команда хорошо сыграла и у нас многообещающий старт. Когда я услышал о переезде в Санкт-Петербург, я не был разочарован. Переезжать из Москвы в Петербург — это похожие города. Мы в отличном городе, все пока что нравится и буду рад лучше его изучить.



— Что можете сказать о СКА как о сопернике? В межсезонье состав поменялся и теперь это совершенно другая команда?



— Они, конечно, выглядят иначе после переезда некоторых игроков в НХЛ и обменов. У них очень быстрая команда с хорошими навыками, они могут быть опасными.



— Вы забили первый гол в истории «Шанхай Дрэгонс». Что для вас значит этот факт?



— Это честь. Я рад, что забросил первую шайбу.



— Что скажете о поддержке? Удалось ли вам почувствовать себя как дома, благодаря болельщикам?



— Мы в отличном городе, ребята часто проводят время вместе, чтобы изучать Петербург. Это место действительно ощущается как дом.

(Екатерина Смирнова)