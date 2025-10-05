Форвард «Шанхай Дрэгонс» Эллис: «Мы уже две недели готовимся по одной методике»

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Макс Эллис в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Трактором» (5:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Мы провели отличную командную игру, — начал Эллис. — Очень рад за Вагнера, который оформил дубль — он отлично играл. Нам нужно продолжать в том же духе.

— Не удивило, что Остин Вагнер в своем первом матче набрал сразу 3 очка?

— Нет, результативность Остина меня совсем не удивила. Он быстрый и невероятный техничный игрок. Да, три очка для первого матча это действительно много, но мы очень счастливы за него.

— Что вы думаете об игре «Трактора»? Был особый настрой на финалиста Кубка Гагарина?

— «Трактор» — очень мастеровитая команда с отличными игроками. Думаю, что вчерашняя игра стала проверкой на уровень нашей готовности. Мы играли уверенно и добыли важную победу.

— Почему не удалось удержать преимущество в третьем периоде?

— Сопернику нужно было отыгрываться, поэтому они активно включились в игру. Если ты играешь с такой мастеровитой командой, как «Трактор», то неудивительно, что она забросит два-три гола. Радует, что это не выбило нас из колеи, и мы продолжили бороться до конца.

— Можно ли сказать о том, что три победы подряд свидетельствуют о том, что команда находится на верном пути к становлению?

— Да, разумеется. В этом и заключается наш тренировочный процесс — повторять одно и то же снова и снова. Мы уже две недели готовимся по одной методике, которая показывает, что если ты работаешь каждый день и выкладываешься на льду все 60 минут, то это приносит свои плоды.

(Екатерина Смирнова)