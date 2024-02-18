Форвард «Северстали» Пилипенко повторил клубный рекорд результативности в регулярных чемпионатах КХЛ

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко повторил клубный рекорд результативности в регулярных чемпионата КХЛ.

27-летний нападающий набрал три (1+2) очка в матче против «Нефтехимика» (3:2 ОТ). Теперь на его счету 59 (31+28) очков в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

Пилипенко повторил рекорд Вадима Шипачева, который в сезоне-2011/12 также набрал 59 очков в регулярном чемпионате.