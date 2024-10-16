Форвард «Северстали» Лишка назвал переломный момент в матче с «Адмиралом»

25-летний словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал волевую победу своей команды над владивостокским «Адмиралом» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

Череповчане отыгрались со счета 1:4.

«У нас не все получалось в начале игры, но мы смогли потом перевернуть встречу. Это показатель хорошей команды, когда находишь путь к победе. Еще не так просто играть рано, когда ты привык к вечерним матчам. Переломный момент был, когда игрок «Адмирала» удалился на четыре минуты. Важный момент, что нам удалось забить.

Какие главные отличия в игре «моряков» по сравнению с прошлым сезоном? Они стали больше забивать за счет того, что много набрасывают на ворота. Появилось много отскоков, добиваний, и они хорошо реализуют моменты. Много бросков от борта, от синей линии. Вот это главные отличия», — цитирует Лишку Legalbet.

«Северсталь» находится на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков после 16 матчей.