Форвард «Северстали» Лишка назвал переломный момент в матче с «Адмиралом»
25-летний словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал волевую победу своей команды над владивостокским «Адмиралом» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.
Череповчане отыгрались со счета 1:4.
«У нас не все получалось в начале игры, но мы смогли потом перевернуть встречу. Это показатель хорошей команды, когда находишь путь к победе. Еще не так просто играть рано, когда ты привык к вечерним матчам. Переломный момент был, когда игрок «Адмирала» удалился на четыре минуты. Важный момент, что нам удалось забить.
Какие главные отличия в игре «моряков» по сравнению с прошлым сезоном? Они стали больше забивать за счет того, что много набрасывают на ворота. Появилось много отскоков, добиваний, и они хорошо реализуют моменты. Много бросков от борта, от синей линии. Вот это главные отличия», — цитирует Лишку Legalbet.
«Северсталь» находится на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков после 16 матчей.
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