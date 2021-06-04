Форвард сборной Чехии Ленц подписал контракт с «Амуром»
17:22
Как ранее сообщал «СЭ», чешский нападающий Радан Ленц станет игроком «Амура». Срок соглашения с игроком рассчитан на один сезон, информирует сайт клуба
В минувшем сезоне 29-летний форвард играл за чешский «Либерец». В регулярном чемпионате он провел 51 матч и набрал 41 (19+22) балл. В плей-офф на его счету 14 (2+12) очков в 16 играх.
Ленц играл за сборную Чехии на ЧМ-2021. В 6 играх он забил 1 гол.
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