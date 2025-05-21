Форвард «Салавата Юлаева» Ремпал стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2025

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2025.

В 19 играх плей-офф этого сезона форвард набрал 21 (8+13) очко.

Второе место в списке бомбардиров занял нападающий «Трактора» Максим Шабанов, у которого 20 (10+10) очков в 20 матчах. Третью строчку разделили форварды Скотт Уилсон («Салават Юлаев») и Александр Радулов («Локомотив») — у обоих 16 (7+9) очков.

«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина-2025. В среду, 21 мая железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финала и победили в серии со счетом 4-1.