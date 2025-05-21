Форвард «Салавата Юлаева» Ремпал стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2025
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2025.
В 19 играх плей-офф этого сезона форвард набрал 21 (8+13) очко.
Второе место в списке бомбардиров занял нападающий «Трактора» Максим Шабанов, у которого 20 (10+10) очков в 20 матчах. Третью строчку разделили форварды Скотт Уилсон («Салават Юлаев») и Александр Радулов («Локомотив») — у обоих 16 (7+9) очков.
«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина-2025. В среду, 21 мая железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финала и победили в серии со счетом 4-1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Ак Барс
|8
|5
|3
|11
|3
|Барыс
|7
|5
|2
|10
|4
|Салават Юлаев
|6
|4
|2
|9
|5
|Нефтехимик
|7
|4
|3
|9
|6
|Адмирал
|7
|2
|5
|6
|7
|Автомобилист
|7
|2
|5
|6
|8
|Авангард
|7
|3
|4
|6
|9
|Амур
|6
|2
|4
|5
|10
|Сибирь
|7
|2
|5
|5
|11
|Трактор
|6
|2
|4
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|7
|6
|1
|12
|2
|Спартак
|7
|5
|2
|10
|3
|Торпедо НН
|7
|5
|2
|10
|4
|СКА
|6
|5
|1
|10
|5
|ЦСКА
|7
|4
|3
|8
|6
|Динамо М
|8
|4
|4
|8
|7
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|7
|8
|Шанхай Дрэгонс
|5
|3
|2
|6
|9
|Северсталь
|7
|2
|5
|5
|10
|Лада
|7
|1
|6
|5
|11
|Сочи
|6
|1
|5
|2
Результаты / календарь
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
|23.09
|12:00
|Амур – ЦСКА
|- : -
|23.09
|12:30
|Адмирал – Локомотив
|- : -
|23.09
|17:00
|Салават Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|23.09
|19:30
|Нефтехимик – Лада
|- : -
Новости