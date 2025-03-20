Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

20 марта, 20:36

Ливо: «Буду стараться побольше бросать в матче с «Барысом», чтобы рекорд был за мной»

Екатерина Василевич
Корреспондент
Джошуа Ливо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо поделился эмоциями от повторения снайперского рекорда Сергея Мозякина и ответил на вопрос о сравнении с Александром Овечкиным.

20 марта в матче против «Сибири» (3:1) форвард забил один гол. Эта шайба стала для 31-летнего канадца 48-й в сезоне-2024/25 — он повторил достижение Сергея Мозякина по голам в одном регулярном чемпионате КХЛ.

— Что для вас значит повторение рекорда Сергея Мозякина?

— Могу сказать, во-первых, мы играли сегодня против очень сильного соперника, который, скажем так, дал нам прикурить. Хотел бы сказать большое спасибо партнерам, которые помогали мне, создавали голевые возможности. Сравнялся с Мозякиным, один гол остался, чтобы его рекорд побить. Одна игра осталась — посмотрим, что получится.

— Матч с «Барысом» будет посвящен последней шайбе? Будет ли это главная цель на игру?

— Думаю, ключевое — это, конечно же, достижение нужного нам, правильного результата. Таблица очень плотная, «Металлург» нас преследует. Но мы приложим все силы, чтобы добиться хорошего для нас результата. И, если будет возможность, я буду стараться побольше бросать, чтобы этот рекорд был за мной, потому что это очень важная часть карьеры.

— Вы видели в игре Мозякина? Знакомы ли с ним?

— Нет, к сожалению. В то время, пока я выступал за океаном, Мозякин выступал в КХЛ и был большой легендой для хоккейного клуба «Металлург». Здорово, что в КХЛ есть игроки с такими большими рекордами. Но, несмотря на то, что я не видел его игру лично, я слышал много хорошего о том, как он здорово выступал. Я слышал, что как раз в Уфе был Матч легенд, Мозякин приезжал. Будет здорово, если мне удастся побить этот рекорд, это большая честь.

— Как Вы относитесь к сравнениям гонок Ливо и Мозякина и Овечкина и Гретцки?

— Я бы не сказал, что нужно сравнивать меня с Овечкиным. Какой рекорд бьет Овечкин и сколько лет он играет в НХЛ... У меня отличный сезон, мне удалось приблизиться к рекорду Мозякина. Я в принципе, когда начинал выступать в НХЛ, видел, как играет Овечкин. Это невероятная легенда, я надеюсь, ему удастся побить этот рекорд.

— Овечкин — следующий?

— Да, почему бы нет, давайте это вместе сделаем.

— Партнеры устроили празднование?

— Нет, ничего особенного не было. Сейчас весь фокус на плей-офф, и главное сейчас одерживать победы и получать нужный результат.

«Салават Юлаев» проведет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 в субботу, 22 марта против «Барыса». Начало игры — в 15.00 (мск).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джош Ливо
Сергей Мозякин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ак Барс» со счетом 8:0 разгромил «Барыс»

«Амур» по буллитам победил «Ладу», Михайлов оформил хет-трик
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 10 8 2 16
2 Металлург Мг 10 7 3 16
3 Нефтехимик 11 7 4 14
4 Автомобилист 11 6 5 13
5 Трактор 10 5 5 12
6 Барыс 11 5 6 11
7 Ак Барс 10 4 6 9
8 Амур 9 3 6 8
9 Адмирал 9 3 6 8
10 Сибирь 10 4 6 8
11 Салават Юлаев 9 2 7 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 8 3 18
2 Торпедо НН 11 8 3 17
3 Динамо Мн 10 6 4 14
4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
5 СКА 10 5 5 12
6 ЦСКА 10 5 5 11
7 Спартак 10 4 6 11
8 Северсталь 10 5 5 10
9 Сочи 9 4 5 9
10 Динамо М 9 4 5 9
11 Лада 11 2 9 5
Результаты / календарь
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
2.10 19:00
Нефтехимик – Лада
 1 : 4
2.10 19:30
Динамо М – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости