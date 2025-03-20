Ливо: «Буду стараться побольше бросать в матче с «Барысом», чтобы рекорд был за мной»
Нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо поделился эмоциями от повторения снайперского рекорда Сергея Мозякина и ответил на вопрос о сравнении с Александром Овечкиным.
20 марта в матче против «Сибири» (3:1) форвард забил один гол. Эта шайба стала для 31-летнего канадца 48-й в сезоне-2024/25 — он повторил достижение Сергея Мозякина по голам в одном регулярном чемпионате КХЛ.
— Что для вас значит повторение рекорда Сергея Мозякина?
— Могу сказать, во-первых, мы играли сегодня против очень сильного соперника, который, скажем так, дал нам прикурить. Хотел бы сказать большое спасибо партнерам, которые помогали мне, создавали голевые возможности. Сравнялся с Мозякиным, один гол остался, чтобы его рекорд побить. Одна игра осталась — посмотрим, что получится.
— Матч с «Барысом» будет посвящен последней шайбе? Будет ли это главная цель на игру?
— Думаю, ключевое — это, конечно же, достижение нужного нам, правильного результата. Таблица очень плотная, «Металлург» нас преследует. Но мы приложим все силы, чтобы добиться хорошего для нас результата. И, если будет возможность, я буду стараться побольше бросать, чтобы этот рекорд был за мной, потому что это очень важная часть карьеры.
— Вы видели в игре Мозякина? Знакомы ли с ним?
— Нет, к сожалению. В то время, пока я выступал за океаном, Мозякин выступал в КХЛ и был большой легендой для хоккейного клуба «Металлург». Здорово, что в КХЛ есть игроки с такими большими рекордами. Но, несмотря на то, что я не видел его игру лично, я слышал много хорошего о том, как он здорово выступал. Я слышал, что как раз в Уфе был Матч легенд, Мозякин приезжал. Будет здорово, если мне удастся побить этот рекорд, это большая честь.
— Как Вы относитесь к сравнениям гонок Ливо и Мозякина и Овечкина и Гретцки?
— Я бы не сказал, что нужно сравнивать меня с Овечкиным. Какой рекорд бьет Овечкин и сколько лет он играет в НХЛ... У меня отличный сезон, мне удалось приблизиться к рекорду Мозякина. Я в принципе, когда начинал выступать в НХЛ, видел, как играет Овечкин. Это невероятная легенда, я надеюсь, ему удастся побить этот рекорд.
— Овечкин — следующий?
— Да, почему бы нет, давайте это вместе сделаем.
— Партнеры устроили празднование?
— Нет, ничего особенного не было. Сейчас весь фокус на плей-офф, и главное сейчас одерживать победы и получать нужный результат.
«Салават Юлаев» проведет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 в субботу, 22 марта против «Барыса». Начало игры — в 15.00 (мск).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -