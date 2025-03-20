Ливо: «Буду стараться побольше бросать в матче с «Барысом», чтобы рекорд был за мной»

Нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо поделился эмоциями от повторения снайперского рекорда Сергея Мозякина и ответил на вопрос о сравнении с Александром Овечкиным.

20 марта в матче против «Сибири» (3:1) форвард забил один гол. Эта шайба стала для 31-летнего канадца 48-й в сезоне-2024/25 — он повторил достижение Сергея Мозякина по голам в одном регулярном чемпионате КХЛ.

— Что для вас значит повторение рекорда Сергея Мозякина?

— Могу сказать, во-первых, мы играли сегодня против очень сильного соперника, который, скажем так, дал нам прикурить. Хотел бы сказать большое спасибо партнерам, которые помогали мне, создавали голевые возможности. Сравнялся с Мозякиным, один гол остался, чтобы его рекорд побить. Одна игра осталась — посмотрим, что получится.

— Матч с «Барысом» будет посвящен последней шайбе? Будет ли это главная цель на игру?

— Думаю, ключевое — это, конечно же, достижение нужного нам, правильного результата. Таблица очень плотная, «Металлург» нас преследует. Но мы приложим все силы, чтобы добиться хорошего для нас результата. И, если будет возможность, я буду стараться побольше бросать, чтобы этот рекорд был за мной, потому что это очень важная часть карьеры.

— Вы видели в игре Мозякина? Знакомы ли с ним?

— Нет, к сожалению. В то время, пока я выступал за океаном, Мозякин выступал в КХЛ и был большой легендой для хоккейного клуба «Металлург». Здорово, что в КХЛ есть игроки с такими большими рекордами. Но, несмотря на то, что я не видел его игру лично, я слышал много хорошего о том, как он здорово выступал. Я слышал, что как раз в Уфе был Матч легенд, Мозякин приезжал. Будет здорово, если мне удастся побить этот рекорд, это большая честь.

— Как Вы относитесь к сравнениям гонок Ливо и Мозякина и Овечкина и Гретцки?

— Я бы не сказал, что нужно сравнивать меня с Овечкиным. Какой рекорд бьет Овечкин и сколько лет он играет в НХЛ... У меня отличный сезон, мне удалось приблизиться к рекорду Мозякина. Я в принципе, когда начинал выступать в НХЛ, видел, как играет Овечкин. Это невероятная легенда, я надеюсь, ему удастся побить этот рекорд.

— Овечкин — следующий?

— Да, почему бы нет, давайте это вместе сделаем.

— Партнеры устроили празднование?

— Нет, ничего особенного не было. Сейчас весь фокус на плей-офф, и главное сейчас одерживать победы и получать нужный результат.

«Салават Юлаев» проведет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 в субботу, 22 марта против «Барыса». Начало игры — в 15.00 (мск).