Форвард «Салавата» Кузнецов о победе над «Сочи»: «Мы воодушевились после затяжной серии неудачных игр»
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов прокомментировал победу над «Сочи» (3:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Могу сказать, что мы сегодня бились друг за друга, дотерпели и выиграли. Поздравляю всех с победой!
— Победа в прошлом матче добавила уверенности?
— Конечно, после затяжной неудачной серии игр, мы победили, воодушевились. Думаю, что дальше тоже попрем.
— За счет чего «Сочи» сначала смог сравнять счет?
— За счет того, что мы сбавили, а они добавили и начали быстрее играть, а мы сели в оборону и давали им играть.
— Вспомните момент, когда отдали первую голевую передачу сегодня?
— Я увидел, что Саня Жаровский открыт один на пятаке, увидел, отдал, а дальше он сам разобрался, отдал передачу и Данил Алалыкин хорошо попал, повели.
— Что можете сказать про концовку третьего периода, когда играли в меньшинстве, но в итоге забили в пустые ворота?
— Да там даже моей передачи как таковой не было. Мне нужно было отобрать передачу и отдать своим. Хорошо получилось, что наши завладели и забили.
«Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 8 очками в 10 матчах. Команда проведет следующую игру на выезде против московского «Динамо» 8 октября.
(София Митченкова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Ак Барс
|12
|6
|6
|13
|7
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|8
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|11
|3
|8
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|13
|8
|5
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|6
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|7
|Динамо М
|11
|6
|5
|13
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|9
|СКА
|11
|5
|6
|12
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
|5.10
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 0 Б
|5.10
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|5.10
|14:30
|
Салават Юлаев – Сочи
|3 : 1
|5.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|5.10
|17:00
|
Торпедо НН – Динамо М
|1 : 4
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|3 : 2
|5.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|3 : 1