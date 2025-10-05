Форвард «Салавата» Кузнецов о победе над «Сочи»: «Мы воодушевились после затяжной серии неудачных игр»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов прокомментировал победу над «Сочи» (3:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Могу сказать, что мы сегодня бились друг за друга, дотерпели и выиграли. Поздравляю всех с победой!

— Победа в прошлом матче добавила уверенности?

— Конечно, после затяжной неудачной серии игр, мы победили, воодушевились. Думаю, что дальше тоже попрем.

— За счет чего «Сочи» сначала смог сравнять счет?

— За счет того, что мы сбавили, а они добавили и начали быстрее играть, а мы сели в оборону и давали им играть.

— Вспомните момент, когда отдали первую голевую передачу сегодня?

— Я увидел, что Саня Жаровский открыт один на пятаке, увидел, отдал, а дальше он сам разобрался, отдал передачу и Данил Алалыкин хорошо попал, повели.

— Что можете сказать про концовку третьего периода, когда играли в меньшинстве, но в итоге забили в пустые ворота?

— Да там даже моей передачи как таковой не было. Мне нужно было отобрать передачу и отдать своим. Хорошо получилось, что наши завладели и забили.

«Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 8 очками в 10 матчах. Команда проведет следующую игру на выезде против московского «Динамо» 8 октября.

(София Митченкова)