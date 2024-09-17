Форвард «Салавата Юлаева» Кузьмин покинул лед на носилках после удара головой о борт

Нападающий «Салавата» Юлаева Глеб Кузьмин получил повреждение после того, как врезался головой в борт площадки в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

Инцидент произошел по ходу 2-го периода. Игрока унесла со льда на носилках медицинская бригада.

Кузьмин выступает за уфимский клуб с 2014 года. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата на счету 27-летнего россиянина 2 (1+1) очка в 4 встречах.