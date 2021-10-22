Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Также хоккеист оценил шансы на попадание в состав сборной России на Олимпийские игры.

«Хорошая боевая игра, много единоборств, хорошие скорости. Такая победа была нужна, через «не могу», именно в борьбе забивать голы. Для нас это такой хороший рубеж.

Больше нацеленности на ворота. По игре не сказать, что у меня был какой-то провал, было много моментов. Все голы сейчас какие-то черновые, может быть где-то больше с бросков", — сказал хоккеист.

Также Кадейкин рассказал об атмосфера в команде и мыслях о сборной России перед Олимпийскими играми в Пекине:

«Это касалось и нашего звена, и в целом команды. Начали где-то вальяжничать. Думали, что так легко и дальше пойдет. Мы победы до этого зарабатывали, много травм было, хорошие скорости были, и голы хорошие были. А потом все это немного пошло на спад. Опять же, думали, что все так же легко будет. Но сейчас заново взялись за работу.

Если сейчас начать думать о Пекине, то это может плохо сказаться на том, что рядом, следующих играх. Все говорят об этом, но сказать легко, но этим нужно проникнуться, нужно работать, доказывать. Пекин только через 4 месяца. Давайте постепенно пойдем, будет Кубок Карьяла, Первого канала, вот там и посмотрим", — сказал Кадейкин.

Надежда Тонконог