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Сегодня, 21:21

Хмелевский: «Когда звучал гимн, я чувствовал мурашки по телу. Я очень зарядился на эту игру»

Алина Савинова
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский рассказал об атмосфере на арене во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

«Было очень приятно прервать это серию, наконец-то выиграли. Шесть игр мы проиграли, пару встреч могли выиграть. Последние две игры мы играем супер. Мы слышали поддержку болельщиков, мы очень рады. Когда звучал гимн, я чувствовал мурашки по телу. Я очень зарядился на эту игру. Знал, что они шли выше нас в Восточной конференции, но у нас праздник, надо было выиграть сегодня. Мы почувствовали, как упал груз с плеч», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Хмелевского.

«Салават Юлаев» прервал серию из шести поражений подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Востока с 43 очками в 34 играх. «Автомобилист» находится на первой строчке, набрав 49 очков в 34 матчах.

В воскресенье, 27 ноября, команда из Уфы встретится с «Металлургом». Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 СКА 35 27 8 57
2 ЦСКА 33 22 11 49
3 Локомотив 34 20 14 46
4 Торпедо 34 21 13 44
5 Динамо М 34 18 16 41
6 Спартак 36 17 19 39
7 Динамо Мн 35 15 20 37
8 Витязь 34 15 19 37
9 Северсталь 34 13 21 34
10 Куньлунь 35 12 23 27
11 Сочи 31 5 26 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 34 23 11 49
2 Металлург 33 21 12 46
3 Сибирь 36 21 15 45
4 Адмирал 35 20 15 44
5 Сал. Юлаев 34 18 16 43
6 Авангард 33 18 15 39
7 Ак Барс 33 14 19 34
8 Трактор 35 14 21 33
9 Барыс 35 14 21 30
10 Нефтехимик 33 14 19 29
11 Амур 32 12 20 29
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25.11 12:00
Адмирал – Нефтехимик
 4 : 3
25.11 16:30
Барыс – Спартак
 1 : 4
25.11 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 3 : 2 ОТ
25.11 19:30
Куньлунь – Сочи
 - : -
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