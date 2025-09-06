Жаровский — о драфте НХЛ: «Рад, что именно «Монреаль» меня выбрал»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский рассказал «СЭ» о сроках восстановления после травмы и своем выборе на драфте НХЛ.

— Ты не полетел на выезд с основной командой по медицинским показаниям. Как скоро ждать твоего возвращения в строй?

— Как только, так сразу. Через пять-семь дней я смогу выйти.

— Доволен своим выбором на драфте, тем, насколько высоко тебя выбрали?

— Да, все устраивает. Главное — какая команда.

— Что можешь сказать о «Монреале» как об организации?

— Шикарная организация. Меня в ней все устраивает. Рад, что именно эта команда меня выбрала.

— С Иваном Демидовым часто общаешься?

— Да, относительно. В кое-каких моментах он мне помогает.

В сезоне-2024/25 18-летний Жаровский провел семь матчей за «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ и отметился одной результативной передачей.