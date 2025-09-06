Жаровский — о драфте НХЛ: «Рад, что именно «Монреаль» меня выбрал»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский рассказал «СЭ» о сроках восстановления после травмы и своем выборе на драфте НХЛ.
— Ты не полетел на выезд с основной командой по медицинским показаниям. Как скоро ждать твоего возвращения в строй?
— Как только, так сразу. Через пять-семь дней я смогу выйти.
— Доволен своим выбором на драфте, тем, насколько высоко тебя выбрали?
— Да, все устраивает. Главное — какая команда.
— Что можешь сказать о «Монреале» как об организации?
— Шикарная организация. Меня в ней все устраивает. Рад, что именно эта команда меня выбрала.
— С Иваном Демидовым часто общаешься?
— Да, относительно. В кое-каких моментах он мне помогает.
В сезоне-2024/25 18-летний Жаровский провел семь матчей за «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ и отметился одной результативной передачей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|6
|Автомобилист
|10
|4
|6
|10
|7
|Амур
|9
|4
|5
|9
|8
|Трактор
|9
|4
|5
|8
|9
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|10
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|11
|Сибирь
|10
|2
|8
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
|3
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|10
|5
|5
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|11
|1
|10
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
|1.10
|19:30
|Динамо М – Торпедо НН
|1 : 3
|1.10
|19:30
|Северсталь – Адмирал
|3 : 4 Б
|1.10
|19:30
|Динамо Мн – ЦСКА
|1 : 4