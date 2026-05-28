Жаровский признан лучшим новичком сезона КХЛ-2025/26

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский стал обладателем награды имени Алексея Черепанова лучшему новичку сезона в КХЛ.

На награду, которая определяется голосованием клубов, также претендовали Матвей Поляков (СКА) и Михаил Федоров («Металлург»).

Жаровский провел 59 матчей и набрал 42 (16+26) очка в регулярном чемпионате. В Кубке Гагарина-2026 на счету 19-летнего россиянина 10 матчей и две результативные передачи.

