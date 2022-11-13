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13 ноября, 17:29

Кадейкин: «Старались, бились, но всё равно ноль очков. Это немного расстраивает»

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (0:2).

— Конечно, с одной стороны удовлетворения от результата нет. Старались, бегали, бились, но все равно ноль очков. Это немного расстраивает. Но, с другой стороны — игра есть. Если будем создавать моменты и будет такая игра, то нужно только подкорректировать некоторые мелочи. Все будет хорошо, это дает определенную надежду на будущее.

— Это проблема реализации?

— Где-то что-то не зашло, пару раз на ленточки было. Даже в последнем моменте нечасто такое бывает, чтобы за 10 секунд 1 в 0 выйти. Не знаю, чего нам не хватило.

«Барыс» набрал 28 очков в 30 матчах и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, уфимский клуб с 40 очками в 29 встречах идет вторым.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/aleksandr-kadeykin-staralis-bilis-no-vsye-ravno-nol-ochkov-eto-nemnogo-rasstraivaet/
Александр Кадейкин
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
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