Кадейкин: «Старались, бились, но всё равно ноль очков. Это немного расстраивает»
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (0:2).
— Конечно, с одной стороны удовлетворения от результата нет. Старались, бегали, бились, но все равно ноль очков. Это немного расстраивает. Но, с другой стороны — игра есть. Если будем создавать моменты и будет такая игра, то нужно только подкорректировать некоторые мелочи. Все будет хорошо, это дает определенную надежду на будущее.
— Это проблема реализации?
— Где-то что-то не зашло, пару раз на ленточки было. Даже в последнем моменте нечасто такое бывает, чтобы за 10 секунд 1 в 0 выйти. Не знаю, чего нам не хватило.
«Барыс» набрал 28 очков в 30 матчах и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, уфимский клуб с 40 очками в 29 встречах идет вторым.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|30
|25
|5
|52
|2
|ЦСКА
|28
|18
|10
|41
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|40
|4
|Торпедо
|29
|18
|11
|37
|5
|Динамо М
|29
|16
|13
|36
|6
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|7
|Витязь
|29
|13
|16
|32
|8
|Спартак
|30
|12
|18
|29
|9
|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
|Куньлунь
|31
|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|29
|17
|12
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|30
|16
|14
|35
|7
|Ак Барс
|29
|12
|17
|29
|8
|Барыс
|30
|13
|17
|28
|9
|Трактор
|30
|12
|18
|27
|10
|Амур
|27
|10
|17
|24
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
|14.11
|12:00
|
Амур – Трактор
|- : -
|14.11
|19:00
|
Куньлунь – Торпедо
|- : -
|14.11
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|- : -
|14.11
|19:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
|14.11
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -